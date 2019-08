Urruti a capté le message

Maxi Urruti a joué avec une énergie renouvelée mercredi contre le Whitecaps et on peut dire merci à Wilmer Cabrera, qui semble avoir trouvé les bons mots pour le motiver.

« J’ai dit à Maxi : “Peux-tu me donner au moins un tir cadré pendant les 45 premières minutes” ? » a-t-il révélé lors de son point de presse d’après-match.

Urruti l’a pris au mot et a décoché sept tirs dans la rencontre, dont quatre cadrés. Avant cette rencontre, l’Argentin avait connu un match de quatre tirs et quelques-uns de trois, mais n’avait jamais cadré plus de trois tirs cette saison.

Au-delà des tirs, Urruti a marqué son troisième but de la saison et a provoqué un but contre son camp quand sa passe a dévié sur le défenseur Doneil Henry dans la cage de Maxime Crépeau.

C’était une forme de rédemption pour l’attaquant qui n’a que trois buts et six passes en 27 sorties cette année.

But important

Urruti était sans doute fort soulagé de contribuer dans un moment drôlement important.

« Je suis très heureux, ça démontre que je peux marquer quand c’est important pour l’équipe. »

Il a par ailleurs l’impression qu’il en doit une à Cabrera pour cette belle prestation.

« Après le match, je l’ai remercié pour sa confiance, c’est très bon pour moi », a souligné Urruti qui admet que la communication est plus facile avec l’entraîneur colombien.

« C’est bien plus facile parce qu’il s’exprime dans ma langue et le message passe plus clairement. »

Partenariat

L’éveil offensif d’Urruti coïncide aussi avec l’arrivée de Bojan Krkick avec qui l’Argentin forme un duo très prometteur.

« Je suis plus à l’aise avec lui, il joue très bien parce qu’il a beaucoup de qualités, convient Urruti. Je me retrouve dans une position différente et c’est bon pour moi. On est aussi capables de presser ensemble et ça fonctionne bien. »

Après la rencontre, Cabrera est revenu sur la bonne entente qui règne entre ses deux joueurs.

« Ça se passe très bien entre Bojan et Maxi, ils se comprennent très bien. Ils permutent leur position et ça fonctionne. »