Vin rouge des îles Canaries : dépaysement garanti !

Tradicional 2018, Tajinaste, Valle de La Orotava

24,90 $ Code SAQ: 13619321 – 13 % - 2.7 g/l

En survolant l’île de Tenerife, on ne peut manquer d’avoir le souffle coupé par l’immensité du Teide, le plus imposant des nombreux volcans des Canaries, qui culmine à 3718 mètres d’altitude, ce qui en fait la troisième plus haute structure volcanique au monde et plus haut sommet d’Espagne. Le volcan, par sa stature, donne naissance à une foule de formations météorologiques, dont certains sont essentiels à la survie de l’agriculture sur l’île.

Les vents alizés, qui soufflent depuis l'Atlantique nord, sont chargés de vapeur d’eau. Lorsqu’ils se heurtent à la crête du volcan qui sépare l’île de Tenerife d’ouest en est, les vapeurs se refroidissent, se condensent et précipitent, le plus souvent sous forme de pluie, sur le versant nord du Teide. Vu des airs, le résultat est assez spectaculaire. D’un côté, privé d’apport en eau, un paysage désertique, de l’autre, végétation luxuriante. C’est sur ce dernier versant, dans la vallée de La Orotava, que Agustín García Farrais produit cet excellent rouge, auquel le cépage listan negro donne un vin fort en caractère, sans être rustique.

Encore vibrant de jeunesse, donne d’abord l’impression d’un vin de soif (souple, juteux, bourré de fruit), puis les tanins se resserrent en un tissu compact, légèrement astringent, qui rappelle un peu les rouges du piémont. En prime, un profil aromatique hyper singulier, assez typé des vins de régions volcaniques. À moins de 25 $, c’est comme un aller-retour aux îles Canaries en classe (très) économique.

$$ ½ - RRRR





