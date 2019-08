Bianca Andreescu éliminée en double

Les Canadiennes Bianca Andreescu et Sharon Fichman ont été éliminées d’entrée de jeu lors du tournoi de double des Internationaux de tennis des États-Unis, vendredi à New York, face aux Américaines Whitney Osuigwe et Taylor Townsend.

Andreescu et Fichman ont été incapables d’établir leur jeu face à Osuigwe et Townsend, s’inclinant en deux manches de 6-2 et 6-3. La paire gagnante a mis 70 % de ses premières balles en jeu et a remporté 67 % des échanges en pareilles occasions.

Andreescu poursuivra malgré tout son parcours en simple, elle qui a rendez-vous avec Caroline Wozniacki au troisième tour, samedi.

Dabrowski passe

De son côté, Gabriela Dabrowski et sa coéquipière Xu Yifan, troisième tandem favori à Flushing Meadows, ont accédé au deuxième tour en venant à bout de la Bélarusse Lidziya Marozava et de la Slovène Katarina Srebotnik en deux manches de 7-5 et 6-4.

Le match a duré 81 minutes. Les gagnantes ont réussi six bris de service en 12 occasions.