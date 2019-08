Censure, ou autocensure?

En pleine commission parlementaire sur l’avenir des médias, la députée solidaire Catherine Dorion a jeté un pavé dans la mare, en mettant en doute l’indépendance des journalistes et chroniqueurs de Québecor.

Or, voilà. Dans la convention collective des employés de La Presse, il est inscrit noir sur blanc que « les commentaires, analyses, chroniques ou autres écrits à l’exclusion des textes d’information ne doivent pas être hostiles à La Presse ».

Plus encore, il est stipulé que les éditoriaux ne doivent pas être hostiles à La Presse ni à son orientation idéologique.

Ainsi, « chacun des éditorialistes pourra exprimer [...] ses idées et ses opinions à l’intérieur des limites de cette orientation idéologique ».

C’est ce qu’aurait dû savoir Catherine Dorion alors que, en cognant sur la table, elle talonnait Pierre Karl Péladeau. Alors qu’elle lui demandait comment il pouvait garantir, s’il met la main sur les journaux en faillite de Groupe Capitales Médias, qu’on ne se retrouve pas avec six journaux de plus « où il va être tabou de vous critiquer vous et Québecor ? »