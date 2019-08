Chantal Lachance quittera Gestev

Son mandat aux opérations se terminera officiellement le 13 septembre, mais elle continuera à aider l’entreprise appartenant à Québecor spécialisée dans l’organisation d’événements sportifs et culturels jusqu’à la présentation du Supercross au Centre Vidéotron le 5 octobre et des activités reliées au Marathon SSQ de Québec, le week-end suivant.

« J’ai 54 ans et c’est le timing idéal si je veux me repartir quelque chose dans une autre carrière. J’ai parti Gestev à 24 ans. Je n’ai pas connu autre chose et on dirait que j’ai le goût de me lancer dans quelque chose d’autre. Je suis encore en réflexion, mais j’ai beaucoup de projets », a révélé Chantal Lachance en entrevue avec Le Journal.