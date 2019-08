Corée du Nord: Washington sanctionne des compagnies maritimes de Taïwan et Hong Kong

Washington | Les États-Unis ont pris des sanctions vendredi contre trois compagnies maritimes basées à Taïwan et à Hong Kong ainsi que plusieurs individus accusés d’aider la Corée du Nord à contournerles sanctions économiques imposées par Washington et l’ONU.

«Les compagnies maritimes qui font affaire avec la Corée du Nord s’exposent à un risque élevé d’être sanctionnées, malgré les méthodes qu’elles emploient pour cacher leurs agissements», écrit leTrésor américain dans un communiqué.

Il s’agit ici de Jui Pang Shipping Co Ltd, Jui Zong Ship Management Co Ltd et de Jui Cheng Shipping Company Limited, basée elle à Hong Kong.