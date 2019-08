Décathlon acceptera le comptant à Québec

Contrairement à sa succursale dans le Centre Eaton, à Montréal, Décathlon acceptera l’argent comptant dans son magasin de Québec.

« Le magasin de Sainte-Foy proposera dès son ouverture, comme les magasins de Brossard et Boisbriand actuellement, un système d’encaissement plus classique, acceptant l’argent comptant comme les cartes bancaires », confirme dans un courriel Tristan Vendé, responsable chez Décathlon Canada.

Cette semaine, le détaillant spécialisé dans les articles de sport a révélé que son futur magasin au Centre Eaton allait privilégier les paiements dématérialisés et mobiles. Il s’agit d’une approche que l’entreprise souhaite tester dans le marché québécois.

« La proportion de ces paiements étant effectivement plus importante dans le centre-ville de Montréal, ceci étant dû à une population plus importante de gens d’affaires et de touristes », note M. Vendé, pour justifier cette décision. « Cela est aussi une grande tendance dans le commerce de détail », poursuit-il.

Ce dernier tient toutefois à mentionner que l’entreprise sera à l’écoute des consommateurs et que le système d’encaissement du magasin sera conçu « pour basculer facilement en mode paiement en argent comptant au besoin ».

Pas la seule

Décathlon ne sera pas la seule compagnie dans le Centre Eaton à emprunter cette voie. Time Out Market, qui ouvrira ses portes à l’automne, n’acceptera pas non plus l’argent comptant, à l’exception de la section bar.

Quant au nouveau magasin de Décathlon à Québec, voisin du géant IKEA dans le secteur Duplessis, il ouvrira ses portes le 14 septembre prochain.

L’établissement, d’une superficie de vente de 45 000 pi2, possédera entre autres un gymnase qui pourra être utilisé gratuitement. Une soixantaine d’emplois seront créés.

La multinationale française prévoyait injecter plus de 20 M$ en 2019 pour ouvrir quatre magasins au Canada, soit trois au Québec et un à Ottawa.