Juste heureux d’être là

OSLO | Les 12 séances de chimiothérapie qui le jetaient au plancher, les nausées des jours suivants, les cheveux et les sourcils qui tombent, l’inquiétude liée à sa maladie ; Maxence Parrot a plongé au creux de la souffrance jusqu’à sa victoire récente contre le cancer. Quand il s’élancera du sommet de la rampe vertigineuse aux X Games de demain à Oslo, il aura sa propre définition d’un sport extrême.

Avec sa barbe de quelques jours et son sourire facile, le planchiste québécois n’a pas laissé la pluie maussade d’hier brimer son plaisir à son arrivée au Telenor Arena. Depuis que les médecins lui ont annoncé sa guérison du lymphome de Hodgkin, au début de juillet, le seul bonheur d’être ici circulait en lui dans cet immense stade multifonctionnel d’une banlieue de la capitale de la Norvège, où se produiront demain les plus habiles casse-cous comme lui de la planche à neige, avec d’autres du ski, de la moto et du skateboard.

« Juste d’être ici et de rider avec les autres athlètes, je suis déjà très content. Peu importe ce qui va arriver, je vais être content d’être revenu dans ma carrière, mais c’est certain que mon but est de gagner ici. Je ne vais jamais à une compétition juste pour le plaisir d’y participer. Je la fais toujours pour gagner », nous disait l’athlète de Bromont, en prévision du concours impliquant 10 concurrents, dont le Canadien Mark McMorris.

« J’ai eu envie de tout arrêter »

Jouer pour gagner, le vice-champion olympique nous y a habitués depuis longtemps, sauf que le défi qu’il vient de surmonter n’avait rien d’un jeu. Diagnostiqué de ce cancer maudit le 21 décembre 2018, Parrot a dû encaisser des décharges chimiques durant les six mois suivants, à coup d’une séance aux deux semaines.

Chaque traitement apportait son lot de désagréments durant cinq à six jours : maux de cœur et de tête, goûts fétides en bouche, sommeil sans arrêt de 13 à 14 heures. Il restait ensuite trois ou quatre jours pour retrouver un semblant de forme jusqu’à la visite suivante à l’hôpital. Et rebelote.

« Oui, plusieurs fois, j’ai eu envie de tout arrêter », confesse-t-il. Photo Alain Bergeron

Même si 95 % de son cancer avait disparu après les six premiers traitements, les médecins lui ont expliqué qu’il devait continuer. Une minuscule tache restante aurait caché un risque de récidive. Pas le choix, il lui a donc fallu subir la balance du supplice, chaque fois de plus en plus difficile à encaisser et qui lui fait dire encore aujourd’hui que « j’en avais assez ».

C’est pour cette raison que, fraîchement sorti de ce calvaire, Parrot considère qu’il est encore trop tôt pour clamer sa fierté d’avoir maîtrisé la bête.

« La fierté, c’est quand tu regardes derrière pour quelque chose que tu as bien réussi. En ce moment, je ne regarde pas encore vers l’arrière. Je regarde vers l’avant. Je ne peux pas vraiment dire si je suis fier ou non. J’ai encore mon but en tête et il faut que je l’atteigne », observe-t-il sagement en faisant allusion à son retour à la compétition.

Apprécier la vie... encore plus

Avec neuf podiums à ces prestigieux X Games, dont quatre médailles d’or à Aspen à l’épreuve de Big Air comme celle disputée demain, l’athlète de 25 ans se connaît mieux que quiconque. Il ne se dit pas du genre émotif, alors aucun sentiment ne lui traversera le corps au moment de se produire devant les milliers de spectateurs qui l’attendront au bas de la piste.

Par contre, sa victoire contre la maladie a assurément façonné un nouvel homme.

« Il y a une chose de moi qui a changé, c’est que je m’assure vraiment de faire les choses que j’aime. J’appréciais déjà la vie énormément, mais maintenant, je l’apprécie encore plus. J’essaie de passer de plus en plus de bon temps, que ce soit avec mes amis ou sur ma planche. J’essaie de sourire plus. »

« Quand tu passes à travers cette chose, tu te rends compte que la vie est très précieuse. J’ai envie d’en profiter au maximum. Je suis pas mal certain que d’autres nouvelles choses vont sortir avec le temps, mais pour l’instant, c’est comme ça. »

Médaillé ou non, le résultat final de demain n’égalera jamais celui obtenu dans le cabinet du médecin au début de l’été.