«La seule solution, c’est l’acquittement», dit l’avocat de Normandeau

Loin de se satisfaire du retrait de plusieurs chefs d’accusation contre sa cliente, l’avocat de Nathalie Normandeau demande au ministère public de poursuivre son analyse du dossier et réitère que la seule conclusion possible, «c’est l’acquittement».

«On exhorte le DPCP (Directeur des poursuites criminelles et pénales) à poursuivre sa réflexion parce que ce dossier doit se terminer rapidement. Ça fait plus de trois ans que Mme Normandeau doit répondre à des accusations (alors) qu’elle n’a absolument rien à se reprocher et je pèse mes mots...», a réagi Me Maxime Roy, vendredi matin, au palais de justice de Québec.

L’annonce du retrait de plusieurs chefs d’accusation contre l’ex-vice-première ministre fera assurément grand bruit dans les médias mais ne «fera pas une énorme différence juridiquement», a-t-il affirmé, refusant de se prononcer sur une peine potentielle si sa cliente devait être condamnée.

«La tâche n’est pas plus facile parce qu’elle n’a rien fait. Ce n’est pas un soupir de soulagement parce que pour nous, la seule solution possible, c’est l’acquittement. C’est un dossier qui n’aurait jamais dû avoir de commencement. On souhaite que la fin soit connue rapidement», a-t-il ajouté, disant ne pas exclure le dépôt d’une seconde requête en arrêt des procédures de type Jordan, en raison des délais.

«Tout est sur la table. On attend les suites de l’enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), on évalue aussi la possibilité concernant Jordan (et) on attend la décision de la Cour suprême (sur les sources journalistiques). Ça va faire un effet domino sur tout le reste. Il faut se rappeler que le BEI enquête sur des gestes criminels dans l’enquête qui a porté sur ma cliente, ce n’est pas banal. On reste optimiste face au dossier», a-t-il renchéri.

Documents déposés par la défense

Me Roy a affirmé que le dépôt de divers documents par la défense au DPCP, il y a plus d'un an, avait eu une influence sur le retrait des chefs d’accusation de fraude, complot et corruption. Il s’agit de «documents publics» et de politiques du gouvernement «qui se trouvent très facilement sur Google», a-t-il lâché en mêlée de presse.

«Si les policiers avaient interrogé Mme Normandeau, ils auraient eu accès (plus tôt) à ces documents qui justifient entièrement sa conduite. On nous a dit que ça a pesé dans l’analyse de la décision prise ce matin.»