Le CRTC se penche sur les plans de financement des téléphones cellulaires

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) veut s’assurer que les plans de financement des téléphones cellulaires, récents et à venir, respectent les règles de protection des abonnés.

À cet effet, l’organisme fédéral a annoncé vendredi qu’il lançait un examen de ces plans.

Au début du mois d’août, le CRTC avait demandé aux fournisseurs de services sans fil de ne plus offrir de plans de financement d’appareils de plus de 24 mois jusqu’à ce qu’il ait effectué un examen complet de la pratique, a rappelé l’organisme fédéral, en annonçant qu’il allait maintenant procéder à cet exercice.

«Le Conseil reconnaît que ces plans de financement peuvent rendre les appareils plus abordables pour les clients, a indiqué le CRTC, dans un communiqué. Toutefois, le Conseil veut s’assurer que les Canadiens continuent de profiter des mesures de protection du Code sur les services sans fil et tirent pleinement avantage des offres concurrentielles dans le marché.»

L’organisme dit être notamment préoccupé «par le fait que l’obligation de rembourser le solde restant de leur plan de financement d’appareils au moment d’annuler leur forfait de service sans fil entraîne l’imposition d’une pénalité ou de frais».

Le CRTC recevra les observations d’ici le 15 octobre afin de savoir quels sont «les avantages pour les clients d’avoir accès à des plans de financement d’appareils sans fil de plus de 24 mois» et de savoir «comment s’assurer que les plans de financement des appareils répondent aux objectifs du Code sur les services sans fil». Le Code sert à «faciliter la compréhension des Canadiens de leurs contrats de services mobiles, [à les aider à] changer de fournisseur de services, et [à leur] éviter les factures-surprises», a rappelé le CRTC, vendredi, en annonçant son initiative.

Le Conseil n’a pas précisé, vendredi, à quel moment il rendra publiques les conclusions de son examen.