Publication non consensuelle d’une image intime: le propriétaire de la Grande Roue libéré sous conditions

Détenu depuis deux jours dans une affaire d’extorsion et de publication non consensuelle d’une image intime, le propriétaire de la Grande Roue de Montréal a été libéré ce matin, à condition de ne plus utiliser les médias sociaux.

Vêtu d’un polo noir et de jeans, menottes aux poings, Jeff Jorgensen a écouté attentivement les nombreuses conditions suggérées par la Couronne pour qu’il regagne sa liberté provisoire.

L’homme d’affaires de 46 ans devra d’abord déposer la somme de 5000 $ au greffe du palais de justice de Montréal.

Dans l’attente de son procès, il devra résider dans son condo situé au 1000 de la Commune Est.

Il s’agit d’une luxueuse tour bordant le Fleuve Saint-Laurent ayant fréquemment fait les manchettes par le passé.

C’est le promoteur mafieux Tony Magi – assassiné l’hiver dernier – qui est à l’origine de la transformation de cet immeuble en logements huppés, où plusieurs criminels et vedettes ont notamment habité.

Un seul cellulaire

Selon les recherches du Journal, Jorgensen n’aurait aucun antécédent judiciaire.

Entre autres conditions, la procureure Josiane Laplante a également demandé à la cour d’interdire au propriétaire de la Grande Roue du Vieux-Port de Montréal d’utiliser les réseaux sociaux.

Par ailleurs, l’homme d’affaires ne devra posséder qu’un seul cellulaire enregistré à son nom et en fournir le numéro aux autorités.

Si la police de Montréal n’a pas déjà mis la main sur son passeport lors d’une perquisition effectuée chez lui, Jorgensen s’est engagé à le remettre et à ne pas quitter le Canada.

Enfin, le quadragénaire ne pourra pas communiquer ou s’approcher de la victime alléguée ou des membres de sa famille.

D’après la dénonciation, il s’agit d’un homme que Jorgensen aurait menacé en vue d’obtenir une somme d’argent. L’accusé aurait également « publié, distribué, transmis, vendu, rendu accessible ou fait la publicité d’une image intime de ce même homme sans son consentement.

Les faits reprochés seraient survenus entre le 12 juin et mercredi dernier.

La juge Louise Provost a acquiescé à toutes les conditions réclamées par la Couronne.

Permis d’alcool refusé

Le propriétaire de la Grande Roue a fait parler de lui en avril dernier alors que la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) a refusé de lui octroyer un permis de bar en raison de l’implication d’un homme d’affaires lié à la mafia, qui assurait le service de traiteur.

Comme Jeff Jorgensen et son père Niels refusaient de rompre leur lien d’affaires avec Steve Vogl, les régisseurs de la RACJ ont décidé que cet attrait touristique montréalais, inauguré en 2017 dans le cadre du 375e anniversaire de la ville, ne pourrait pas vendre d’alcool.