Le talon d’Achille d’Andrew Scheer

C’était prévisible que la religion allait surgir dans la campagne électorale. Nul doute que l’avortement est une pierre d’achoppement qui risque d’empoisonner la vie de certains chefs et candidats.

Pour le moment, c’est Andrew Scheer qui est sur la sellette, avec ses déclarations alambiquées sur le droit des femmes à disposer de leur corps. Si ses propres députés ne comprennent pas sa position, comment peut-il la vendre aux Québécois et aux Canadiens ?

Le 18 août dernier, son lieutenant politique au Québec, Alain Rayes, et une dizaine de ses députés et candidats prenaient part au défilé de la Fierté gaie, à Montréal. Andrew Scheer n’y était pas.

Ce que M. Goodale a oublié de dire, c’est que des députés pro-vie et anti-mariage gai se retrouvaient aussi dans son parti (le PLC) et plusieurs avaient également voté contre le mariage gai et contre l’avortement.