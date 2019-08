Les banques se préparent au pire

Alors que les probabilités d’une récession augmentent, les grandes banques canadiennes se préparent au pire en augmentant leurs provisions sur les prêts à risque et les mauvaises créances à venir.

Au cours des derniers jours, la Banque TD, la Banque Royale, la CIBC et la Banque Nationale ont décidé de mettre davantage d’argent de côté en prévision de jours moins glorieux. Les hausses de provisions varient entre 13 % et 23 % au dernier trimestre.

Alors que les grandes banques n’ont jamais autant brassé d’argent et de profits (records), elles entrevoient toutefois d’importantes turbulences à l’horizon.

Lors de la dernière récession de 2008-2009, les entreprises canadiennes avaient procédé à d’importantes compressions et licenciements.

Sur les 226 économistes interrogés récemment par la National Association for Business Economists (NABE), 38 % prévoient une récession en 2020 aux États-Unis, 34 % en 2021 et 14 % plus tard.