Précieux allié contre le cancer

OSLO | « Max, juste le fait d’être ici aujourd’hui, c’est important que tu sois reconnaissant envers la vie. »

Jean-François Ménard partage cette remarque qu’il a faite à Maxence Parrot à l’approche des X Games d’Oslo. Pendant que le corps de cet athlète a lutté avec succès contre le cancer, son psychologue sportif veillait sur son moral. Pour ce spécialiste qui travaille depuis cinq ans avec le planchiste de Bromont, il devenait à-propos de l’accompagner en Norvège pour son retour à la compétition.

« J’ai pleuré »

Cette histoire au dénouement heureux nous apprend que Ménard est devenu l’un des alliés de Parrot dans sa victoire contre le lymphome de Hodgkin. En plusieurs occasions, il a dû manœuvrer entre le lien affectif développé entre eux et son travail professionnel.

« Quand j’ai appris qu’il avait le cancer, j’ai pleuré », avoue le psychologue, qui se décrit davantage comme un « coach de performance ».

Mais très vite après que le diagnostic fut tombé, les deux hommes se sont mis au travail. Jusqu’au camp de préparation sur la neige, la semaine dernière en Suisse, Ménard a dû composer avec la personnalité d’un client reconnu pour son acharnement.

« Il a fallu gérer sa peur, voir l’avenir à court terme, travailler avec sa situation et non contre elle. Il lui a fallu accepter de subir ces traitements, même quand tu es rendu au sixième ou au huitième et que tu faiblis tout le temps. Ça voulait dire qu’il devait s’éloigner de son sport, et il n’y a rien de pire pour un athlète. Ces gens-là s’identifient tellement à travers leur entraînement et la compétition, alors le niveau d’estime de soi est différent de la moyenne des gens », observe le thérapeute.

Contenir son euphorie

À sa première expérience dans une situation de cancer, Ménard a finalement découvert que les tactiques n’étaient pas différentes de celles avec n’importe quel autre athlète : adopter une bonne attitude, bien gérer le stress, prendre les choses une à la fois.

À quelques reprises, comme lors de son retour sur la neige de la semaine dernière, le « psy » a cependant dû insister auprès de son client en prévision de ces X Games en lui servant l’argument que « durant ta chimiothérapie, je ne sais pas combien de fois tu m’as dit que tu venais ici pour gagner », évoque Ménard.

« Une grande partie de mon travail durant les dernières semaines a été de le ramener sur terre. Je prends juste l’exemple quand il est revenu sur la neige. Il était tellement heureux qu’il oubliait presque que cette compétition approchait. Il faisait des sauts dans la neige qu’il n’a pas l’habitude de faire. J’ai dû lui dire : “C’est beau Max, je comprends que tu as du fun, mais tu as un travail à faire et tu dois te préparer à venir ici. Tu auras le temps d’aller jouer dans des parcs cet automne” », raconte-t-il en s’amusant presque de l’anecdote.

Une machine !

Après le défi relevé contre la maladie, on verra aujourd’hui si Maxence Parrot remporte celui de gagner aux X Games. Jean-François Ménard ne se prononcera pas sur ses chances de succès. Inutile pour lui de le faire. En le côtoyant étroitement depuis huit mois, il connaît déjà sa valeur.

« Il n’y avait pas de garantie qu’il allait se remettre de ses traitements. Il y en a pour qui ça peut prendre plus d’une année avant de retrouver de l’énergie. Lui, deux semaines plus tard, il reprenait l’entraînement. Ce gars-là est une machine ! »