Quand ton Jules te déprécie, méfie-toi!

Comme la Lison qui vous écrivait ce matin, moi aussi j’ai enduré les farces plates de mon mari à propos de mon apparence physique et je me suis laissé rabaisser sans jamais rien dire, en espérant juste que ça finisse un jour. Ça n’a jamais fini et ça m’a menée à une profonde dépression, pendant que lui s’organisait pour me remplacer. Et il l’a fait exactement comme son Jules à elle. En allant au pub avec les chums tous les soirs après le travail jusqu’à ce qu’il tombe sur le bon numéro.

Vous ne pouviez pas lui donner meilleur conseil Louise que de se reprendre en main et d’exiger de cet homme qu’il la respecte. Mais comment va-t-elle faire, elle qui n’a plus, comme moi je n’avais plus, aucune estime d’elle-même? Il a fallu que le mien me quitte pour que ça me force à remonter la pente. Ce qui m’a pris trois ans. J’espère qu’elle ne vivra pas le même calvaire que moi.

Anonyme

Quand on s’est laissé détruire sur une aussi longue période, il est rare que la remontée vers la lumière et l’amour de soi se fasse d’un coup de baguette magique. Mais je ne pouvais pas ne pas lui dire ce qui lui restait à faire, même si ça doit lui prendre le choc brutal d’une séparation pour enfin se choisir comme personnage central de sa vie.