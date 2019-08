Préparation

1. Dans un grand bol allant au four à micro-ondes, porter l’eau à ébullition.

2. Ajouter le couscous et laisser reposer 10 minutes.

3. Pendant que le couscous gonfle, rincer et égoutter les haricots blancs. Les déposer sur le couscous, sans mélanger.

4. Couper la tomate et les concombres en dés. Hacher l’échalote, le persil (la tige et les feuilles) et la menthe. Ajouter au couscous, sans mélanger.