Trevor Moore refuse de prendre pour acquis

Trevor Moore a connu de bons moments à sa toute première saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Maple Leafs de Toronto, mais le Californien refuse de tenir quoi que ce soit pour acquis.

Rappelé en cours de campagne pour pourvoir le poste vacant lorsqu’Auston Matthews s’est blessé, l’ailier gauche a inscrit deux buts et totalisé huit points en 25 parties. Il a également touché la cible une fois en séries éliminatoires.

Moore a même reçu de bons mots de son entraîneur-chef Mike Babcock. Son salaire moyen de 775 000 $ par saison joue par ailleurs en sa faveur, puisque les Leafs peinent présentement à respecter le plafond salarial, avec l’attaquant Mitch Marner qui doit toujours s’entendre avec l’équipe.

«À la seconde où tu crois que ton travail est sécurisé, on vous l’enlève, a dit Moore, selon le quotidien "Toronto Sun". Je garde toujours la même mentalité: je suis affamé, je veux être ici et je ferai tout ce qu’on demande de faire.»

Moore a accepté un contrat d’entrée avec les Maple Leafs en juillet 2016 après un séjour de trois saisons avec l’université de Denver, où il a connu trois bonnes saisons offensives. Il y avait récolté 120 points en 121 parties.

Il avait ensuite réussi deux campagnes de 33 points avec les Marlies de Toronto, avant d’éclore à sa troisième année. Il avait en effet amassé 23 buts et 39 points en 46 matchs avant d’être rappelé par les Leafs.

Rester le même

L’attaquant souhaite maintenant poursuivre sa progression.

«En regardant mon jeu pendant les éliminatoires, je me sens bien plus confiant que je peux jouer à ce niveau, a-t-il avancé. Je veux être plus explosif en sortant des coins et [améliorer] des choses comme celle-là.»

«Mais le plan de match reste le même: aller dans les coins et gagner des batailles. Vous ne voulez jamais voir des coéquipiers se blesser, mais ça donne malgré tout des opportunités à des joueurs comme moi. Il faut avoir un bon départ, parce que ça peut être votre meilleure chance.»