Trois Canadiennes parmi l’élite

BEAUPRÉ | Catharine Pendrel et Emily Batty ne sont plus seules à faire rayonner le maillot à la feuille d’érable en cross-country (XCO). À 25 ans, l’Ontarienne Haley Smith s’est invitée brillamment dans la course vers les prochains Jeux olympiques d’été. Les trois femmes seront en action demain à l’épreuve des Championnats du monde de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne.

Septième au classement de l’UCI, ce qui la place devant ses compatriotes – Pendrel (10e) et Batty (49e) –, Smith s’est placée dans une position enviable en vue du rendez-vous de Tokyo depuis le début de la saison en finissant trois fois parmi les dix premières, décrochant notamment la médaille de bronze en mai à l’étape de la Coupe du monde Nove Mesto, en République tchèque. À cela s’ajoute sa troisième place aux Jeux du Commonwealth l’an passé.

« Je voulais fracasser le top 10 cette saison en Coupe du monde et j’ai réussi à le faire trois fois, incluant un podium. Si on m’avait dit en début de saison que je réussissais un podium, j’aurais probablement ri dans ta face ! » reconnaissait la sympathique athlète en marge de la rencontre de presse des membres de l’équipe canadienne.

Terre à terre

Puisque les heureux élus de la sélection olympique ne seront annoncés qu’en juin prochain au terme d’un long et éreintant processus, la vététiste reste humble en dépit de ses succès sur ses deux roues.

« On a actuellement deux places libres et il y a probablement plus que deux athlètes qui pourraient ravir ces places. C’est mon plus grand rêve. Tout ce que je peux faire, c’est de donner le meilleur de moi-même. Je ne vais pas regarder ce que les autres font, tout ce que je peux faire, c’est me concentrer sur moi-même », a assuré la coureuse de Norco Factory Team.

Double championne du monde et médaillée de bronze aux Jeux de Rio, Pendrel poursuit son œuvre à 38 ans. La clé du succès ? Sa capacité d’adaptation au fil des ans.

« Il ne faut pas avoir peur de changer. Quand tu dois faire des changements, il faut les faire. Je garde un peu un état d’esprit de type débutante, soit d’avoir du plaisir et d’embrasser les défis devant moi. Puis, je n’hésite pas à apprendre de nouvelles choses. La compétition est de plus en plus dure et je n’ai pas le choix de suivre la parade », a expliqué la Néo-Brunswickoise.

La vétérane espère poursuivre sur sa lancée des dernières semaines à la montagne de Beaupré.

« Je suis satisfaite de ma progression. J’aurais aimé progresser plus vite plus tôt, mais ça prouve la profondeur qu’il y a au sein du circuit maintenant. Je suis heureuse d’avoir trouvé une manière de réaliser un podium à ma dernière course (5e, règle en Coupe du monde) et j’espère que je pourrai encore batailler jusqu’à la fin. »

Une idole

Smith a toujours admiré sa compatriote qui a roulé trois fois sous les anneaux, mais elle a dû abandonner son chapeau de partisane pour se loger parmi la crème.

« Je me rappelle clairement la première fois que j’ai roulé avec Catharine et j’étais effrayée parce que je me disais que j’étais trop lente pour elle. Puis, je me suis développée et on court ensemble. C’est très spécial. C’est toute une expérience d’être à ses côtés », a-t-elle signalé, le sourire aux lèvres.

Par ailleurs, la relève masculine s’annonce prometteuse dans la discipline au pays alors que le meneur du classement mondial, Carter Woods, de la Colombie-Britannique, s’est emparé du quatrième rang de l’épreuve junior XCO, hier après-midi. Le Britannique Charlie Aldridge a remporté les grands honneurs.