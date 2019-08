Trump nie que les «tarifs douaniers posent problème», accuse la Fed

Washington | Donald Trump a nié vendredi que les tarifs douaniers imposés pour forcer la Chine à négocier un accord commercial posaient un problème à l’économie, mais a accusé la Banque centrale d’être responsable du ralentissement de la première économie du monde.

«Nous n’avons pas de problème de tarifs douaniers (nous remettons sur le droit chemin les mauvais joueurs et ceux qui ont des pratiques injustes), mais la Fed pose un problème. Ils n’ont aucune idéede ce qu’ils font», a tweeté le président américain.

De nombreuses fédérations professionnelles ont mis en garde le président ces derniers jours contre les effets néfastes des droits de douane supplémentaires sur les produits importés de Chine, quidoivent entrer en vigueur le 1er septembre.

Si Donald Trump accuse souvent et avec beaucoup de virulence la Banque centrale de freiner «son» économie, il a innové vendredi en accusant les entreprises qui se plaignent des tarifs d’être dirigéespar des incompétents.

«Des entreprises mal dirigées et faibles blâment - et c’est bien vu - ces petits tarifs plutôt qu’elles-mêmes pour mauvaise gestion... et qui peut vraiment leur en vouloir de faire ça? Ce ne sontque des excuses!», a-t-il encore tweeté.