X Games: «spectaculaire»

OSLO | Quand on débarque aux X Games à Oslo, on saisit mieux pourquoi Maxence Parrot avait ciblé cette journée du 31 août pour son retour à la compétition après sa victoire contre le cancer. Bienvenue à la rencontre du sport, de la démesure et de l’éclatement !

Le Telenor Arena deviendra le terrain de jeu de quatre disciplines samedi avec comme bonis en décibels les prestations de trois groupes musicaux populaires en Norvège. Dans ce stade multifonctionnel situé à neuf kilomètres du centre-ville d’Oslo, on trouvera un concentré de sports extrêmes impliquant une soixantaine de spécialistes du ski et du snowboard pour l’épreuve de Big Air et d’autres de la moto et du skateboard.

« Spectaculaire », a choisi Laurie Blouin comme mot pour illustrer ce qui se vivra ici.

Photo Alain Bergeron

La planchiste de Stoneham analysait la rampe vertigineuse avant de l’emprunter pour la première fois, vendredi en début de soirée.

« Malade », diraient les jeunes adolescents avec le langage de notre époque.

Une pente à 52 degrés !

Oslo a ceci d’unique en étant la seule parmi les quatre villes de ce circuit des X Games — et même dans l’industrie du sport-spectacle — à organiser une épreuve intérieure de Big Air. Le sommet de la rampe, qui culmine à plus de 40 mètres à l’extérieur, recrachera les planchistes et les skieurs vers le bas par une ouverture dans le toit du stade. La vitesse atteinte leur permettra ensuite d’effectuer leurs manœuvres sur la piste enneigée devant les milliers de spectateurs assis dans leurs sièges.

Photo Alain Bergeron

Maxence Parrot a calculé l’inclinaison de la rampe grâce à une application sur son téléphone. Habitués à des pentes maximales de 39 degrés, les concurrents en dévaleront une à 52 degrés ici.

« À 38 ou 39 degrés, c’est déjà très à pic. Et là, on est à 52 ! C’est énorme », convient le Québécois, pourtant rompu aux grandes sensations.

« Je n’entrevois pas de problème, ça va même donner plus de vitesse », ajoute-t-il dans le même souffle.

En Norvège, logiquement

Les portes s’ouvriront à midi. Les prix varient de 25 $ à 210 $ pour assister à la journée, une dépense conséquente avec le marché dans un pays au coût de la vie élevé, où on paie 10 $ un sandwich au coin d’une rue au centre-ville d’Oslo.

Photo Alain Bergeron

La Norvège, une usine à champions de sports d’hiver, est devenue une destination toute désignée depuis 2016 pour se joindre à ce réseau des X Games. Après deux événements extérieurs à Oslo, entrecoupés d’une pointe dans la région de Lillehammer en 2017, le pays était mûr pour cette tentative audacieuse au Telenor Arena.

« Oslo est reconnue comme une ville dynamique, avec beaucoup de jeunes, une riche tradition de sports d’hiver et qui a une passion pour les tendances urbaines et la musique. Ça correspond à la culture des X Games », explique Grace Coryell, porte-parole d’ESPN, le réseau américain qui détient les droits de ces événements.

Blouin : aussi prestigieux qu’Aspen

Toutes disciplines confondues, les casse-cou répétaient vendredi leurs manœuvres à la veille du carnaval de samedi. Les émanations d’essence des motos, depuis leurs modules monstrueux dans un coin de l’amphithéâtre, arrivaient jusqu’à l’aire d’arrivée en neige artificielle où finissaient les planchistes et les skieurs.

« Ça demeure les X Games. C’est aussi prestigieux ici qu’à Aspen », affirme Laurie Blouin, médaillée d’or à l’événement réputé du Colorado, en janvier dernier.

Un peu la trouille à l’idée de se lancer du haut de cet échafaudage vertigineux ?

« Non, je suis habituée dans des infrastructures comme ça, répond la Québécoise. Je n’ai pas peur des hauteurs. C’est vrai que l’angle est plus prononcé qu’à l’habitude, mais on va s’ajuster. »

On va vous attendre en bas !

X Games Oslo

4 disciplines : Big Air (snowboard et ski), skateboard, moto

63 participants, dont Maxence Parrot et Laurie Blouin (snowboard) et Alex Beaulieu-Marchand (ski)

Telenor Arena : capacité de 23 000 (concerts) et 15 000 (sport) spectateurs, construit au coût de 86 M$ et inauguré en mars 2009

Bourse aux gagnants de chaque discipline : 20 000 $ US

X Games, création du réseau américain ESPN en 1994

4 villes en 2019 : Aspen, Minneapolis, Shanghai, Oslo

Sources : ESPN, Wikipedia

Laurie Blouin a été troublée

Le monde du snowboard et des sports extrêmes est petit, et Maxence Parrot a reçu l’accolade de plusieurs concurrents, cette semaine à Oslo, lui signifiant leur bonheur de le revoir après avoir remporté son duel contre le cancer.

La Québécoise Laurie Blouin, une amie depuis plusieurs années, d’autant plus qu’ils partagent les services du même entraîneur (Maxime Hénault), parle encore avec respect de Parrot pour le combat qu’il a remporté.

« J’étais vraiment troublée. Je ne m’attendais jamais à ce que quelqu’un d’aussi jeune et proche de moi apprenne qu’il a le cancer. Mon grand-père et ma grand-mère ont eu le cancer, et, dans nos têtes, un cancer arrive quand on est plus âgé. Ça m’a troublée pour vrai. Mais Maxence, un gars aussi en forme, quelles étaient les chances ? Maintenant, ça ne me surprend même pas qu’il s’en soit remis à 100 %. Il a un mental tellement fort », lui rend hommage l’athlète de Stoneham.

De Tokyo à Oslo

Jean-François Ménard arrivait de Tokyo quand il a débarqué à Oslo, jeudi soir. Mercredi, il a vécu de près le succès d’Antoine Valois-Fortier, qui a remporté la médaille de bronze de la catégorie des -81 kilos aux championnats mondiaux de judo. Le psychologue sportif a accompagné cet autre client tout le long de sa journée, à discuter avec lui entre chacun de ses sept combats.

« Il a probablement disputé sa meilleure compétition en carrière », témoigne Ménard à propos de l’athlète originaire de Beauport.