MIRON, Richard



À Saint-Eustache, le 29 août 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Richard Miron, conjoint de Mme Victoire Groleau.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Josée (Eric) et Jean-Patrick (Isabelle), ses petits-enfants Simon, Martin, Ariane et Mégane, son arrière-petite-fille Naevia, ses soeurs Michèle (André) et Nicole (Gilles), ses beaux-frères et belles-soeurs Groleau, ses neveux et nièces ainsi que sa grande famille PROGAZ DMN et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:SAINT-EUSTACHE, (450) 473-5934le dimanche 8 septembre de 12h à 16h. Un hommage lui sera rendu ce même jour à 16h à la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Sercan pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Sercan.