DAGENAIS, Claude



Le 21 août 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Claude Dagenais, époux de Mme Monique Lefebvre Dagenais et fils de Mme Georgette René et feu M. Lucien Dagenais.Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants Josée (Raúl) et Francis (Janie), ses petits-enfants Maude, Justin et Tristan ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 septembre 2019 de 13h à 20h, suivi d'un hommage au salon:933, BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC, J3L 5H5www.dignitequebec.comPour ceux qui le désirent, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.