RICHER, Nicole (née Gagnon)



À Laval, le 25 août 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Nicole Gagnon, épouse de M. Roger Richer.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Patrick (Céline Vincent) et Chantale (Réjean Robert), ses petits-enfants, Kim Lessard (Maxime Caron) et leur fille Anaëlle, Jessica Lessard et son fils Benjamin ainsi que son conjoint Anthony Racicot et Maxime Lessard (Kaitlyn Hwo) ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie 8145 Ch. Chambly St-Hubert,le samedi 7 septembre 2019 de 12h à 15h suivra une liturgie à 15h et de là au cimetière jardin Urgel Bourgie Rive Sud.