POULIN, Raoul



Natif de Rougemont, le 25 août 2019, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé M. Raoul Poulin, fils de feu M. Ernest Poulin et de feu Mme Rosana Jolin, époux de feu Mme Louise St-Pierre et ami de feu Mme Madeleine Bazinet.Il était le frère de : Jean-Paul (Yolande), Jean-Luc (Lucille), Camille (Thérèse), feu Annette, feu Fernande, feu Omer, feu Marie-Paule, feu Thérèse, feu Rita, feu Rose-Alma et de feu Dominique (Rose-Hélène). Il laisse également plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au salon :le vendredi 6 septembre de 19h à 22h et le samedi 7 septembre de 9h à 10h30 suivi des funérailles en l'église de Rougemont à 11h.En guise de sympathie la famille vous propose de faire un don à la Société canadienne du cancer.