MOUTON, Valérie



Au CHUM, le 18 août 2019, est décédée, à l'âge de 40 ans, madame Valérie Mouton, fille de madame Christiane Petit-Mouton et monsieur Denis Mouton.Elle laisse dans le deuil ses frères Sébastien (Marlène) et Benjamin (Karine), son ami de coeur Philippe Jacob, son grand-père Aurèle Petit, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses tantes et oncles ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances les jeudi et vendredi, 17 et 18 octobre 2019, de 14h à 21h, et le samedi 19 octobre 2019, de 9h à 11h à la :Les funérailles seront célébrées le samedi 19 octobre 2019 à 11h en l'église de Saint-Hubert, 5310, ch. de Chambly, Saint-Hubert, Qc, J3Y 3N7.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Vivre avec la Fibrose Kystique.La famille tient à remercier le personnel du CHUM pour les soins donnés à Valérie.