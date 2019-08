LÉONARD, Lucille



À Mont-Tremblant, le 25 août 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Lucille Léonard, épouse de feu Joseph Guy Lambert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Joanne), Luc (Ghislaine), France (feu Daniel), Sylvie (Pierre), ses 8 petits-enfants et ses 10 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs Thérèse (feu Florian), Gisèle (feu Jean-Marcel), Marguerite (feu Roland), Françoise, Marguerite (feu Yvon) ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 septembre de 9h à 10h30 au974, RUE VANCHESTEINGMONT-TREMBLANT, J8E 3H7Les funérailles auront lieu le même jour à 11h en l'église de Saint-Jovite (940, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, J8E 3J8) et seront suivies de l'inhumation au cimetière de Mont-Tremblant (426, rue de St-Jovite).La famille tient tout particulièrement à remercier le personnel du CHSLD de Mont-Tremblant pour son soutien et les bons soins prodigués à Mme Léonard jusqu'à la fin.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut à la mémoire de Mme Léonard serait apprécié.