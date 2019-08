LABELLE, Robert



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Robert Labelle, survenu à la Maison Adhémar-Dion le 24 août 2019. Il était l'époux bien-aimé de madame Diane Demers.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Véronique (Eric) et son fils Mathieu (Steffany); ses petits-enfants Lévi, Laurier, Henri et la petite à venir Olivia; sa soeur Micheline (Denis), sa belle-soeur Francine (Vincent), neveux et nièces ainsi que plusieurs autres patents et amis.La famille vous accueillera au salon:le vendredi 5 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 6 septembre 2019 dès 9h. Le service religieux aura lieu en l'église De La Purification sise au 445 rue Notre-Dame à Repentigny.Des dons pour la Maison Adhémar-Dion seraient appréciés.