SÉVIGNY, Michel



À Montréal, le jeudi 22 août, à l'âge de 66 ans, est décédé Michel Sévigny, fils de feu Marie-Rose Daigle et feu Octave Sévigny, frère de feu Gaston, Maurice, Suzanne et Raymonde.Il laisse dans le deuil ses soeurs Gisèle (Maurice Croteau), Simone (Maurice Rousseau), Lucille (Claude Demers), Louisette (André Blouin), Micheline (Clément Legendre), Danielle (Jean-Luc Rousseau) et Louise, sa marraine Madeleine Daigle, sa belle-soeur Andrée Boyte Sévigny, son beau-frère Arthur Laroche, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Un hommage, lors d'une cérémonie intime, lui sera rendu par sa famille et ses proches.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.