3 destinations pour voir des animaux

Pour voir des animaux lors d’une sortie en famille, l’idéal serait en nature. Mais pour montrer aux enfants une grande variété de bêtes qu’ils n’auraient alors pas l’occasion d’observer, la solution demeure la visite d’un jardin zoologique ou ce qui s’y apparente.

Voici trois lieux, bien distincts, où découvrir la faune.

LE PARC OMEGA

À Montebello, ce parc animalier avec de vastes espaces s’est fait connaître par son circuit de 15 kilomètres sur une petite route. Entre prairies et boisés, on croise des wapitis, des ours ou des sangliers.

Photo courtoisie, Parc Oméga Près du poste de traite, on assiste à un spectacle d’oiseaux de proie en vol. À partir d’un belvédère en forêt, un animateur nous fait connaître une meute de loups gris presque sous nos pieds.

Parlant des loups, on peut loger dans un chalet vitré permettant de les observer. ­Séjour aussi possible dans des écogîtes, dont des cabanes du prospecteur. Tout nouveau : le parcours de nuit sur un sentier en sons et lumières.

LE ZOO ECOMUSEUM

Dans l’ouest de l’île de Montréal, le bâtiment principal de ce parc zoologique abrite une étonnante variété d’amphibiens, de tortues et de poissons, tous du Québec. En sortant, on emprunte un chemin le long ­duquel on voit de près un porc-épic, des ours noirs et des loutres enjouées.

On côtoie aussi plusieurs rapaces, dont l’imposant aigle royal. On a ainsi la chance de voir une centaine d’espèces d’animaux de chez nous. Libre à vous d’apporter ce qu’il faut pour un pique-nique, dehors ou à l’intérieur.

L’AQUARIUM DU QUÉBEC

Attrait familial populaire à l’entrée de la ville de Québec, l’établissement abrite un pensionnaire bien spécial : le colossal morse Boris pesant près de 1600 kilos. La visite est en fait une petite exploration du monde marin, avec le tunnel du grand océan et la zone côtière.

On y admire des phoques et on touche des raies. On voit aussi une grande variété de poissons, même des piranhas rouges, faisant partie de la collection du Biodôme de Montréal.

Au fait, des aires de pique-nique sont à notre disposition.