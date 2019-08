LEBOEUF, André



À Laval, le 14 août 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur André Leboeuf, époux de Marielle Pagé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Yves et Martine, ses petits-enfants Mathieu, Dominique, Julie, Olivier et Marc-André, ses soeurs, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 septembre 2019 de 9h à 10h30 au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu ce même jour à 11h à l'église Sainte-Dorothée (655 rue Principale, Laval, H7X1E2).Au lieu de fleurs, un don au Camp de Vacances Notre-Dame-de-Fatima serait apprécié en la mémoire de André Leboeuf.https://www.amilia.com/store/fr/centre-notre-dame-de-fatima/shop/fundraising/143143