CHARLAND, Jean-Paul



À Laval, le 20 août 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Jean-Paul Charland, époux de feu Mme Cécile Demers.Il laisse dans le deuil ses fils François (Francine) et Jean-Marc (Josée), ses petits-enfants Gabrielle, Francis, Frédéric, Vincent, Philippe et leur conjoints(es), ses arrière-petits-enfants Kathana et James, sa soeur Madeleine, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 8 septembre 2019 de 13h à 17h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 16h30.