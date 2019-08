POIRIER, Georges



Le 25 août 2019, à l'âge de 83 ans est décédé M. Georges Poirier, époux de Mme Julienne Chevarie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Edith England) et Manon (Mike Richardson), ses petits-enfants Maude, Léandre, Justin, Justine et Clodine, son frère Réginald (Suzanne Cyr), sa soeur Madeleine ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 septembre 2019 de 13h à 16h30, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue serait apprécié.