MAGNAN, Marie



À Montréal, le 22 août 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Marie Magnan.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Kathy), Brigitte (Alain), ses petits-enfants : François et Gabrielle, sa soeur Françoise (Rolland) et son frère Pierre ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier le CHSLD Paul-Lizotte pour les soins prodigués.Une cérémonie aura lieu ultérieurement.