DESLANDES, Lucien



C'est paisiblement et entouré de ses deux filles que Lucien Deslandes s'est éteint le 19 août 2019, à l'âge de 87 ans, à l'Hôpital Pierre-Boucher suite à un AVC sévère. Il laisse dans le deuil ses deux filles, Michèle et Dominique (André Papineau), la mère de ses filles, Marielle Cofsky, ses petites-filles Marion, Emma et Alexie, qu'il adorait plus que tout, ainsi que ses soeurs, son frère, ses belles-soeurs et de nombreux neveux, nièces et amis.La famille recevra vos condoléances à lale dimanche 8 septembre 2019 de 12h30 à 16h. Un léger goûter sera ensuite servi.Si vous souhaitez faire un don, merci de le verser à la Fondation canadienne du foie pour aider à faire avancer les recherches. Cette cause lui tenait vraiment à coeur, sa petite-fille Emma étant elle-même greffée du foie.