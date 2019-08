LAJEUNESSE, Simone



À Boucherville, le jeudi 22 août 2019 est décédée, à l'âge de, Simone Lajeunesse, épouse de feu Joseph Chamberland.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel Chamberland (Diane Lefebvre), Louise Chamberland (Jean-Claude Tessier) et feu Nicole Chamberland, ses petits-enfants Alex, Marie et Marie-Hélène, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 8 septembre 2019 à 10h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Jeanne-Crevier seraient appréciés.