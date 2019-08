OUELLET, Gisèle (née Lalonde)



À la résidence Émilie-Gamelin de Montréal, le 31 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Gisèle Ouellet (née Lalonde). Native de Lorrainville, fille d'Euclide Lalonde et Fabiola Marleau, elle était l'épouse de J.-André Ouellet.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle, Anne, Pierre, Richard et Michel ainsi que ses petits-enfants : Félix-Emmanuel, Maïli-Jade, Catherine, Laurence, Myriam et son arrière-petit-enfant : Aidan.Elle était la soeur de Sylva (Étienne Guillemette), Sylvette (Jean-Paul Ubald Daniel), Pauline (Gaston Vézina), Edna, Alcé, Gilles et Murielle. Elle laisse plusieurs neveux et nièces : Jacques, Manon, Danielle et feu Josée Vézina; ainsi que Robert, Mildred, Doreen Lalonde et Diane Lechasseur.Une cérémonie aura lieu le jeudi 12 septembre 2019 à 18h, à la résidence Émilie-Gamelin, 1440 rue Dufresne, salle 282, Montréal et l'inhumation aura lieu sur invitation au cimetière Belmont à Ste-Foy.La famille désire remercier chaleureusement les membres du personnel de la résidence Émilie-Gamelin.Des dons peuvent être faits à la Société Alzheimer de Montréal.