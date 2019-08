CHARBONNEAU (Benoit)

Raymonde



Au CHSLD de Saint-Bruno, le 21 août 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Raymonde Charbonneau (Benoit), épouse de feu Marcel Benoit.Madame Charbonneau a travaillé comme secrétaire de direction pour la Brasserie O'Keefe et Molson.Avant d'être atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle vivait à Ville de Léry avec son conjoint bien aimé, Ovide Asselin, entrepreneur en construction.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses trois filles : Louise, Sylvie (Serge Fournier) et Marie-Claude Benoit (Alain Cloutier), ses quatre petites-filles : Véronique, Catherine, Emanuelle et Caroline, ses 6 arrière-petits-enfants : Alycia, Arielle, Élina, Vienna, Ennio et Cateria ainsi que son beau-frère Raymond Benoit et sa première et dernière grande amie, Claudette Lachambre (Mercier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées à l'église paroissiale de St-Bruno, le vendredi 6 septembre 2019, à 14 heures. La famille vous y accueillera dès 13 heures.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.La famille désire remercier le personnel soignant du CHSLD Saint-Bruno pour les bons soins prodigués à Madame Charbonneau.1668, rue MontarvilleSaint-Bruno de Montarville, Qc