SÉGUIN, Normand



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Normand Séguin, ex sergent de police de la ville de Montréal, à l'hôpital Royal Victoria, le 26 août 2019 à l'âge de 87 ans et 8 mois.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Larche Séguin, sa fille unique Hélène (Roger Blouin), ses frères et soeurs, ses cousins et cousines, ainsi que de très bons amis et plusieurs bonnes connaissances.L'inhumation des cendres se fera dans la plus stricte intimité aux Jardins commémoratifs Rideau.La famille tient à remercier le personnel du 7e étage du Royal Victoria pour leur soutien et les bons soins prodigués.