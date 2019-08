VILLENEUVE, André "Bob"



Le vendredi 16 août 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur André Villeneuve, de Vaudreuil-Dorion, époux de feu Suzanne Poupart.Il laisse dans le deuil ses soeurs Jocelyne et Ginette, son neveu André (Doris), ses nièces Sylvie (feu Jacques), Esther (Jacques), Maryse (Jacques) et Isabelle, ainsi que la famille de feu Suzanne, soit ses enfants Louise (Normand), Claire, Mark (Heather), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Outre son épouse, il est parti rejoindre ses frères Yvan et Michel, ainsi que sa soeur Lise (feu André).La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 7 septembre 2019, à 10h, en l'église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion, suivi du service religieux qui sera célébré à 11h. L'inhumation suivra au cimetière St-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion.Un merci spécial au personnel de l'unité Signature de la résidence Le Félix de Vaudreuil-Dorion pour les bons soins prodigués.www.aubryetfils.com