MIREAULT, Denise née Ricard



De L'Épiphanie, Denise Mireault (née Ricard) est décédée le 29 août. Elle était l'épouse de feu M. Yves Mireault et la fille de Hervé et Mélodia Ricard.Elle laisse dans le deuil ses enfants André (Elizabeth) et Nathalie (Benoit), ses petits-enfants adorés Antoine, Juliette, Charlotte, son frère Jean-Guy (Pierrette), sa soeur Andrée, ses beaux-frères et belles-soeurs : Victor, Gérald (Bernadette), Jeanne D'Arc (Yves) et Monique (André), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée aux:5, RUE LEBLANC, L'ÉPIPHANIELes funérailles auront lieu le lundi 2 septembre à 14h, en l'église de L'Épiphanie, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. Heures des visites: dimanche de 19h à 22h et lundi dès midi.Des dons à la Fondation CISSS-SL ou à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.Un merci à l'équipe d'oncologie du CHPLG notamment au Docteur Archambault, aux infirmières du soutien à domicile et au personnel dévoué de l'unité des soins palliatifs du CHSLD des Deux-Rives.