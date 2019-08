DUNN, Irène



De Laval, le 26 août 2019, à l'âge de 61 ans, est décédée Madame Irène Dunn.Elle laisse dans le deuil sa fille Marilyn Dunn (Jonathan), ses soeurs Monique et Lucie, ses frères Richard et Robert, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 6 septembre 2019 de 13h à 19h. Un hommage lui sera rendu à 19h.Au lieu de fleurs, étant passionnée de chats, Irène apprécierait un don au refuge Un Chat à la Fois (organisme à but non lucratif).