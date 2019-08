ROCHETTE, Pierre



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Pierre Rochette, époux de feu Mireille Tougas.Il laisse dans le deuil sa fille Sophie (Hugo), ses petits-enfants Elise et Xavier, son frère Serge (Jovita), sa soeur Danielle (Kiokazu), son beau-frère Denis (Lucile), sa belle-soeur Monique (Marc-Olivier) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, www.lesieuretfrere.comle mercredi 4 septembre 2019 à compter de 11 h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 14 h, en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Fonds de l'Hôpital du Haut-Richelieu).