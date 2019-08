GINGRAS, Alain



31 août 1943 - 26 août 2019C'est avec une tristesse profonde que nous vous annonçons le décès d'Alain Gingras, fils d'Hermas et de Gabrielle, né à Roxton Falls et décédé à Châteauguay.Outre son épouse Ginette, il laisse dans le deuil ses enfants, Patrice (Manon) et Annie (Stéphane), ses merveilleux petits-enfants, Alice, Julien et Élizabeth, ainsi que Tommy et Shany (enfants de Manon).Il laisse derrière lui ses frères et soeurs, Raynald, Gilles, Desneiges (Marcel) et Ghislaine (Richard), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. Il rejoint plusieurs proches partis avant lui.Un dernier hommage lui sera rendu au salon funéraire96 BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAYle vendredi 6 septembre 2019 de 19h à 21h30 et le samedi 7 septembre de 9h à 10h30. Des funérailles auront lieu à 11h à l'église Sainte-Marguerite d'Youville (8 rue Rainville à Châteauguay).La famille sera reconnaissante de dons commémoratifs à la Société canadienne de sclérose en plaques.