BLANCHETTE, Gaston

Le 29 août 2019, à l'âge de 89 ans est décédé M. Gaston Blanchette, époux de Mme Micheline Riel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Alain, Danièle, Gaétan (Monique Dufour), Louise et France, ses petits-enfants Mariève, Amélie, Jean-François, Marc-André, Alexandra et Érika, ses arrière-petits-enfants Diego, Mateo, Sofia et Sam, ses soeurs Diane et Denise, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.Il sera exposé le samedi 14 septembre 2019 de 14h à 17h, de 19h à 22h ainsi que le dimanche 15 septembre 2019 de 11h à 14h. Une liturgie de la Parole suivra en la chapelle de:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, des dons à la fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne pour l'unité des soins palliatifs seraient appréciés.