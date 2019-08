Cavan Biggio brille dans la victoire des Jays

Cavan Biggio a produit trois points, samedi après-midi, dans une victoire de 6 à 4 des Blue Jays contre les Astros de Houston, à Toronto.

Biggio a claqué son 12e circuit de la saison en quatrième manche alors que Bo Bichette était sur les sentiers. Sa frappe a permis à l’équipe locale de prendre une avance de 5 à 1.

Le joueur de deuxième but des Jays est revenu à la charge en sixième manche avec un double productif.

Teoscar Hernandez a également rendu de fiers services à la formation torontoise en cognant un circuit de deux points en troisième manche. Il s’agissait de sa 21e longue balle de la saison.

Intégré dans la formation des Astros, le Québécois Abraham Toro s’est fait plutôt discret dans le rectangle des frappeurs. Il n’a réussi aucun coup sûr en quatre présences à la plaque et a été retiré une fois sur des prises.

Alex Bregman et Yuli Gurriel ont chacun produit deux points pour les visiteurs.

Clay Buchholz (1-3) a été le lanceur gagnant. En cinq manches et deux tiers, le partant des Jays a alloué deux points, trois coups sûrs et cinq buts sur balles. Il a également réalisé trois retraits au bâton. Ken Giles a quant à lui réussi son 18e sauvetage de la saison.

La défaite a été portée à la fiche de Framber Valdez (4-7), qui a concédé six points, neuf coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et deux tiers.