RIENDEAU-LEMIEUX

Lorraine



Le 23 août 2019 est décédée au Centre d'hébergement Cécile Godin de Beauharnois, à l'âge de 86 ans et 6 mois, Mme Lorraine Riendeau, conjointe depuis 41 ans de M. Bernard Lemieux.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa soeur Pauline (Lucien Tremblay), ses belles-soeurs Solange Routhier (mariée à feu Laurent Riendeau) et Hortense Tremblay (mariée à feu Denis Riendeau) et feu sa soeur Denise (mariée à feu André Boivin), tous ses neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 7 septembre 2019 à 11h en l'église St-Clément de Beauharnois pour les condoléances suivi des funérailles à midi. L'inhumation suivra au cimetière de Beauharnois.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.BEAUHARNOIS 450-225-2200