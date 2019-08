THIBAULT, Julienne



De St-Rémi, autrefois de St-Urbain Premier, le 28 août 2019, à l'aube de 77 ans, est décédée Mme Julienne Thibault.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Léo (Lucille), feu Agathe (feu Raymond), feu Aldéo (Marielle), Maurice (Anita) et feu Réal, ses neveux et nièces : Johanne, Alain, Nicole, Francois, Michel, Julie, sa filleule Chantal ainsi que plusieurs parents et amis.La famille remercie Mme Lisette Bergeron pour sa grande tendresse.Elle a été confiée au salon funéraire58 RUE PERRASST-RÉMI, QC J0L 2L0Tel : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 6 septembre de 18h à 21h30 et le samedi 7 septembre à compter de 9h, suivi des funérailles à 11h en l'église paroissiale de St-Rémi (840 rue Notre-Dame, St-Rémi, J0L 2L0).Au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire des dons à Parkinson Québec.