LEMAY, François (jf)



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 24 août 2019, est décédé à l'âge de 67 ans François (jf) Lemay. Il était le conjoint de feu Joanne Lapalus.Il laisse dans le deuil ses soeurs Johanne et Carole, son frère Sylvain (Rosaura), ses neveux et nièces Marilyne, Jean-Daniel (Émilie), Xavier et Esteban, ses petits-neveux et petites-nièces Raphaël, Lili, Simone et Phénix, son beau-fils Alexandre, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 7 septembre à partir 13h et une cérémonie commémorative suivra à 18h, au salon même.