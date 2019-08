SÉNÉCAL MALO, Gertrude



Au CHRDL à Joliette, le 23 août 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Gertrude Malo, épouse de feu Arthur Sénécal, demeurant à Rawdon, autrefois de Ste-Julienne.Elle était la mère de feu Ghyslaine et la fille de Eugène Malo et de Stéphanie Bourgeois.La défunte laisse dans le deuil sa petite-fille Mélissa (Louis Gagnon), ses arrière-petites-filles Blanche et Emma, sa soeur Françoise, ses frères Georges (Gisèle Métivier), Philippe, ses belles-soeurs Angélique Grégoire et Lise Robert, de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances le samedi 7 septembre à compter de 14h, suivi de la liturgie à 18h, à la résidence de la:2545, RUE EUGÈNE MARSANSTE-JULIENNEDirection funéraire: Gaston Pothel450-831-2929