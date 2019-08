TASSÉ née SIMONEAU

Louisette



À Montréal, le 26 août 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Louisette Tassé, née Simoneau, épouse de feu Lionel Tassé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Régent (Dina Brunetti), Ginette (Michel Malabossa) et Suzanne (Donald Houle), ses petits-enfants Sophie, Jenny, Julie, Yan, Stephanie, Vicki et Kévin, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 4 septembre 2019 de 10h à 14h30, au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu le mercredi 4 septembre 2019 à 14h30, en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal serait apprécié en la mémoire de Louisette Tassé.